Под Луганском боевики применяют тактику "блуждающего танка": экипажи - из военнослужащих РФ

В районе н.п.Трехизбенка Луганской области боевики и российские военные опять начали практиковать тактику "блуждающих танков".

Об этом сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В районе н.п.Трехизбенка боевики и российские военные опять начали практиковать тактику "блуждающих танков" (аналогичная ситуация в районе Донецкого аэропорта). Экипажи танков – в основном военнослужащие РФ, подчеркнул военный эксперт.

Отмечаются шаблонные действия экипажей ("по учебнику"): скрытный выход на огневую позицию, 3-4 прицельных выстрела, резкий отход и смена позиции. Обязательно используется пехотное прикрытие и предварительная доразведка объекта атаки. Иногда по переднему краю наносятся минометные удары, с целью подавления противотанковых средств украинских войск и обеспечения отхода своих танков, - добавил Тымчук.

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