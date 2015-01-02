Турчинов требует лишить лицензии телеканал "Интер": опубликован документ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов направил руководителю Совещания по вопросам телевидения и радиовещания письмо с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "Интер".

Документ обнародован на сайте СНБО.

По его словам, "Интер" постоянно пренебрегал интересами Украины, однако трансляция телеканалом в новогоднюю ночь выступления российских артистов, поддерживающих агрессию против Украины, стала последней каплей.

"Обращаю Ваше внимание на деятельность отечественного телеканала "Интер", который в своей программной политике постоянно и откровенно пренебрегает интересами Украины. Ярким примером этого стала трансляция в ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года низкопробных выступлений граждан Российской Федерации, которые открыто поддерживают террористическую деятельность на востоке Украины, одобряют противоправную агрессивную политику нынешнего руководства Кремля.

Учитывая указанное и ст.9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", прошу немедленно рассмотреть отмеченную ситуацию и принять в рамках компетенции исчерпывающие меры, в частности аннулирование лицензии телеканала "Интер", - говорится в письме.

15 января Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит вопрос о соблюдении законодательства во время новогоднего эфира на канале "Интер"