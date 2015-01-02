Убийство боевика "Бэтмена" - это спектакль спецслужб России - соцсети

Информация о ликвидации "спецслужбами ЛНР" полевого командира по прозвищу "Бэтмен" не соответствует действительности.

Об этом заявил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

"Заявление так называемой "генеральной прокуратуры ЛНР ", которое сегодня массово тиражируют отечественные СМИ, об убийстве сотрудниками специальных служб ЛНР начштаба четвертой бригады ЛНР Александра Беднова (псевдо "Бэтмен"), не соответствует действительности", - пишет он.

По его информации, "Беднов, вместе с женой и двумя приспешниками псевдо "Омега" и "Фобус", сейчас активно сотрудничают со специальными службами РФ, которые и являются организаторами и исполнителями спектакля под названием "Ликвидация главаря бандгруппы с позывным "Бэтмен".

"Результатом этого сотрудничества стали массовые обыски по месту жительства боевиков из группы "Бэтмена". В ходе обысков было обнаружено и изъято "более 100 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, денежные средства и имущество, ранее незаконным способом изъяты в мирных граждан, а также освобождены четыре частных домовладения", которые были "отжаты" бойцами Беднова", - пишет Снегирев.

Он также отмечает, что "Бэтмен" сидел сзади в машине вместе со своей женой, и двумя охранниками на псевдо "Омега" и "Маньяк".

Тело жены на месте расстрела не найдено. Более того, так называемые "специальные службы" ЛНР вынуждены были подтвердить информацию ГИ "Правое дело" об аресте двух охранников "Бэтмена" псевдо "Омега" и "Фобус", которые, если верить официальной версии, должны сгореть вместе со своим командиром.

Как известно, сегодня в соцсети была информация о том, что "Бэтмен" был ликвидирован. А боевики заявляли, что следующими под зачистку попадут другие главари боевиков: Мозговой, Дремов, "Князь".