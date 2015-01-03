Переговоры по Донбассу продолжатся в "нормандском формате"

Министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" переговоров об урегулировании на востоке Украины договорились снова сосредоточиться на этом формате в ближайшие дни, сообщили в пятницу в МИД Франции.

Об этом передает "Украинская правда".

Согласно сообщению, главы МИД Франции, Украины, России и Германии в телефонном разговоре обсудили, как запустить в действие Минские договоренности, подписанные в сентябре прошлого года.

Стороны отметили важность скорейшей новой встречи контактной группы, чтобы обсудить важнейшие невыполненные моменты договоренностей, сообщили в Париже по результатам разговора министра Лорана Фабьюса с коллегами.

Накануне в МИД РФ распространили заявление о том, что главы министерств иностранных дел России, Украины, ФРГ и Франции подчеркивают необходимость скорейшего созыва очередной встречи Контактной группы по Донбассу.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры по Донбассу могут пройти в "веймарском формате".