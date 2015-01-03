Бойцы "Азова" отразили атаку боевиков под Тельманово: потерь нет

Сегодня, 3 января, ночью и утром террористы несколько раз пытались прорвать позиции бойцов полка "Азов" неподалеку н.п. Тельманово Донецкой области (мариупольское направление – ред.)

Об этом сообщили в полку "Азова" на своей с транице в Facebook.

"Во время боя все атаки террористов украинские военные отбили. Потерь нет. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь боевики 8 раз обстреляли позиции силовиков на Донбассе: били минометами и артиллерией.

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