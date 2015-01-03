Боевики обстреляли новый терминал донецкого аэропорта и Никишино

3 января, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции отличается меньшим количеством провокационных обстрелов. Боевики 9 раз провоцировали силы АТО и обстреливали из стрелкового оружия новый терминал донецкого аэропорта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На протяжении дня боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз провоцировали силы АТО. Первый обстрел украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов произошел около 7 часов в районе населенного пункта Никишино", - говорится в сообщении.

Также боевики обстреливали из стрелкового оружия новый терминал и диспетчерскую башню аэропорта Донецк.

"На протяжении дня боевики обстреливали из стрелкового оружия новый терминал и диспетчерскую башню аэропорта Донецк, а также наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Из автоматического гранатомета террористы вели огонь вблизи Опытного. Получасовые обстрелы из минометов боевики осуществили в районах Сокольников и Новоселовки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь боевики 8 раз обстреляли позиции силовиков на Донбассе: били минометами и артиллерией.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".