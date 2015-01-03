Ликвидация "Бэтмена": главари ЛНР сливают власть "Укропии", опубликовано заявление боевиков

В сети появилось видеозаявление боевика с позывным "Пластун", который представился "командиром 6-ой роты, 2-го батальона 4-ой бригады "Вооруженных сил ЛНР, по факту убийства боевика "Бэтмена".

В заявлении, опубликованом в youtube, боевик утверждает, что главарь луганских террористов Игорь Плотницкий сливает идею создания ЛНР и некие "заслуги" боевиков, передавая власть под юрисдикцию "Укропии".

В заявлении он подтверждает факт ликвидации террориста Беднова-Бэтмена.

"Убит "полковник" Беднов, человек, который создал группу быстрого реагирования под названием "Бэтмен"...Нас объявили бандитами и преступниками. На каждого из нас, командиров (членов группировки "Бэтмен"., - Ред.) выдан приказ об аресте", - отмечает боевик.

Также он выражает уверенность, что Беднова намеренно ликвидировали, устроив засаду.

"Убийство Беднова было спланировано…Их тупо уничтожили", - отмечает террорист, добавляя, что за этим стоит главарь "ЛНР" Плотницкий.

Бойцы батальона боевиков "Бэтмен" обвинили так называемого председателя "Луганской народной республики" ("ЛНР) Игоря Плотницкого в организации убийства их главаря Александра Беднова (Бэтмена).

Таким образом руководство "ЛНР" борется с "непримиримыми командирами".

"Бэтман и все его сопровождение по приказу Плотницкого уничтожены, отдан приказ на зачистку всех непримиримых командиров", – отмечается в сообщении.

"Мы не знаем, сколько сможем противостоять… Мы не хотим стрелять в таких же ополченцев как мы, мы не хотим крови. Потому что мы сюда пришли защищать свободу России, русского народа и русскоязычного населения, православную веру…", - сказал Пластун.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР зачищают остатки банды "Бэтмена", на очереди – Мозговой, Дремов и "Князь".

видео: youtube.com