Россия действует кнутом и пряником: проект "Новороссия" успешно развивается - нардеп

Проект "Новороссия" под прикрытием заявлений о своем закрытии успешно развивается. Для России, действующей кнутом и пряником, основной задачей является создание на территории, контролируемой боевиками на востоке Украины, единого центра военного командования.

Об этом заявил народный депутат, глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тмычук в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Россия действует кнутом и пряником. Ей сейчас принципиально важно создать единое военное управление, которому подчинялись бы все группировки на Донбассе. И в этом она пока не преуспевает. Есть масса террористов, которые просто привыкли получать боеприпасы, оружие и технику под то, что они дестабилизируют ситуацию. Все они далеко не стремятся становиться в строй и четко выполнять приказы. Мы знаем, например, что неоднократными были случаи, когда боевиками обстреливались и российские подразделения, которые пытались навести порядок и пресечь мародерство",- заявил Тымчук.

"Есть два пути по которым идет Россия. Первый путь - это угроза лишения любой помощи не контролируемым бандформированиям. А второй путь - это физическое устранение их лидеров", - отметил народный депутат.

Однако, по его мнению, волны ликвидаций полевых командиров ждать не стоит, поскольку это может вызвать ответную агрессию.

"Но не думаю, что в будущем будет вал таких ликвидаций по одной простой причине. В Кремле сидят не дураки и прекрасно понимают, что если они начнут поголовно стрелять "гордых" вожаков, а их достаточно много, то это вызовет обратный эффект и все эти группировки будут настроены против российской армии и проект "Новороссия" будет окончательно похоронен", - отметил Тымчук.

"А хоронить "Новороссию", несмотря на многие успокаивающие заявления, Путин не собирается. Рассуждения - это хорошо, но Россия продолжает поставки, боеприпасов, наемников в Украину. И параллельно она создает на Донбассе нечто похожее на вооруженные силы. Уже создана эшелонированная система ПВО, россиянами контролируется радиолокационные пространство над Донбассом, создаются единые органы управления и спецслужбы. Так что проект "Новороссия" под прикрытием заявлений о своем закрытии успешно развивается", - добавил народный депутат.

Как известно, 2 января в боевики ЛНР подтвердили, что полевой командир Александр Беднов по прозвищу "Бэтмен" был убит во время стычки с представителями "народной милиции".

Боевики из его отряда обвинили в смерти своего главаря ЛНР Игоря Плотницкого.