"Щедрость" России: приготовила для Донбасса новые грузовики с "помощью"

В воскресенье, 4 января, колонна автомобилей с российской "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей отправилась из Подмосковья в Ростовскую область.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

"Колонна вышла из Ногинского спасательного центра МЧС в 06:00 мск. В ее составе более 60 автомобилей с гуманитарными грузами", - отмечает издание.

В то же время журналисты подчеркнули, что "спасатели-водители этого центра неоднократно доставляли помощь на Донбасс".

"Из этих автомобилей, а также из машин, отправляющихся в Ростовскую область из других регионов, будет сформирована 11-я колонна с гуманитарной помощью для Донбасса", - заявили в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что очередной российский "гуманитарный конвой" отправится в Донецк и Луганск 8 января, а в его состав войдет 120 единиц техники.