Боевики укрепляют позиции в районе аэропорта Донецка, активно шпионят

В захваченном боевиками Донецке в районе Спартака (северная окраина города), приближенном к аэропорту, боевики продолжают укреплять свои позиции.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что террористы оборудуются укрытия для бронетехники, скрытые огневые позиции для танков и артиллерии.

"…ведется интенсивная разведка подходов к позициям украинских войск на участке Авдеевка - Опытное - донецкий аэропорт - Пески", - добавил координатор группы "Информационное сопротивление".

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе боевики 10 раз прибегали к провокациям и открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения.