Порошенко пообещал передать армии новую технику: назвал дату

Президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств при участии секретаря СНБО, в ходе которого объявил о передаче армии очередной партии техники.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

"5 января на военном полигоне под Житомиром состоится передача очередных 100 единиц техники для нужд украинской армии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Петр Порошенко во время визита во Львов передал военнослужащим около 100 единиц военной техники и вооружения. Фото смотрите здесь.

До этого СМИ писали, что вместе с указанной выше тяжелой техникой военнослужащие получат два вертолета из президентского авиапарка.