Вице-канцлер Германии о санкциях: мы не хотим поставить Россию на колени

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль выступил против ужесточения Западом санкций в отношении России.

Об этом он сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag, пишет DW.

В то же время председатель Социал-демократической партии выразил мнение, что тот, кто стремится к расширению ограничительных мер, якобы провоцирует гораздо более опасную ситуацию для всех в Европе.

При этом Габриэль сказал, что в Европе и США есть силы, которые хотят "окончательно положить на лопатки другого соперника-сверхдержаву". Однако, по его мнению, это не может быть в германских и европейских интересах.

"Если Россия вдобавок не сможет быть партнером в деле урегулирования конфликтов, то это будет иметь взрывоопасные последствия для всего мира", - предупредил вице-канцлер.

Также он отметил, что цель введенных против РФ санкций - вернуть эту страну за стол переговоров, чтобы найти мирное решение кризиса в Украине. "Мы хотим помочь урегулировать конфликт в Украине, а не поставить Россию на колени", - добавил Габриэль.

Напомним, ранее президент Австрии Хайнц Фишер заявил, что введение новых экономических санкций против России было бы неправильным и вредным.