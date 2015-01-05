Раненые боевики ДНР и ЛНР лечатся в России - СНБО

Заместитель руководителя Инфоцентра СНБО Владимир Полевой заявил, что на территории России проходят лечение боевики так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что чиновник прокомментировал заявление российской правозащитницы Елены Васильевой относительно пребывания в РФ тысячи украинских военнопленных.

"Мы непосредственно посмотрели документы, которые предоставила Васильева, и эти документы свидетельствуют лишь об одном, что на территории РФ находятся раненые граждане Украины", - сказал Полевой.

При этом он добавил, что в предоставленных документах указана фамилия гражданина нашей страны, место в котором он проходит лечение, характер ранения, а также написано соответствующее подразделение следственного комитета РФ.

По словам заместитель руководителя Инфоцентра СНБО, в России проходит та же процедура, что и в Украине - при поступлении раненого в медучреждение с огнестрельным ранением, врачи обязаны сообщить об этом правоохранительным органам.

"Правоохранители приходят и берут на учет это как соответствующее преступление, например, нанесение легких телесных повреждений или повреждений средней тяжести", - сообщил он.

"Таким образом, это может свидетельствовать лишь об одном, что на территории Российской Федерации проходят лечение боевики незаконных вооруженных формирований, так называемых ДНР и ЛНР", - резюмировал Полевой.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки в зоне АТО на Донбассе ситуация принципиально не изменилась, было неспокойно на трех направлениях.