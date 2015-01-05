Боевики ДНР готовят новый обмен пленными на середину января

Сейчас боевики обмениваются с украинцами списками пленных.
Боевики ДНР готовят очередной обмен пленными на середину января.
Об этом рассказал один из главарей террористов Денис Пушилин, передает РИА Новости.
"Сейчас начался обмен списками между нашей и украинской сторонами. Уточняется местонахождение пленных. Мы планируем в кратчайшие сроки решить все технические моменты. Обмен пленными может состояться уже в середине января", - заявил он.
Напомним, ранее глава государства поручил активизировать работу по освобождению пленных, а также усилить контроль на пропускных пунктах.