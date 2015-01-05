Боевики ДНР готовят новый обмен пленными на середину января

Боевики ДНР готовят очередной обмен пленными на середину января.

Об этом рассказал один из главарей террористов Денис Пушилин, передает РИА Новости.

"Сейчас начался обмен списками между нашей и украинской сторонами. Уточняется местонахождение пленных. Мы планируем в кратчайшие сроки решить все технические моменты. Обмен пленными может состояться уже в середине января", - заявил он.

Напомним, ранее глава государства поручил активизировать работу по освобождению пленных, а также усилить контроль на пропускных пунктах.