Дремов не боится кончить, как главарь "Бэтмена": нужно отвечать за свои поступки

Лидер стахановских "казаков" Павел Дремов прокомментировал расправу боевиков главаря ЛНР Игоря Плотницкого над командиром ГБР "Бэтмен" Александром Бедновым. По его словам, он готов ответить за свои поступки и не боится подобной расправы.

Об это Дремов заявил в эфире канала "Новороссия", сообщает "Информатор".

"Хочу сказать всем военным: если так случилось с Сан Санычем "Бэтменом", нужно сначала посмотреть материалы уголовного дела", — говорит главарь "казаков".

"Любой человек в своей жизни должен отвечать за свои поступки. И Дремов, и Беднов, и Плотницкий. Вот если придут, положат мне уголовное дело, в котором я виновен, я это лично заявлял во вновь созданной прокуратуре, я в нем распишусь, даже спорить не буду. За все нужно отвечать", - добавил лидер "казаков" Стаханова.

Напомним, Плотницкий направил своих боевиков в населенные пункты, подконтрольные Мозговому и Дремову. В результате вооруженных столкновений вчера погибли 23 человека. Новыми жертвами могут стать сам Дремов, Мозговой и "Князь".