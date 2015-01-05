Партизаны не нужны: в Луганске казаки били из пушек по русским "полицаям": 6 погибли, 18 ранены

Стали известны подробности обстрела позиций российских войск в Луганске, жертвой которого стали сразу 6 человек, а еще 18 получили ранения. Как выяснилось, по 7-му отряду специального назначения ВВ МВД РФ стреляли не украинские партизаны, а якобы союзные "Луганской народной республике" боевики казацкого "атамана" из Стаханова Павла Дремова.

Об этом блогер Johan Karlsen сообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, в районе Луганска неизвестные артиллеристы уничтожили штабную машину 7-го отряда специального назначения ВВ МВД РФ. При обстреле места дислокации отряда спецназа произошло прямое попадание в автомобиль, погиб и.о. командира подразделения. Общее число убитых – 6, раненых – 18.

Также напомним, что в Стаханове и Красном Луче на Луганщине произошли столкновения между подконтрольными ЛНР боевиками и "казаками". В результате стычек погибли 23 боевика.