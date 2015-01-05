АТО на Донбассе: вечером не обошлось без провокаций, ночью была "тишина"

Ночь на понедельник, 5 января, в зоне АТО на Донбассе прошла спокойно, однако вечером боевики провоцировали силовиков, открывая огонь по их позициям.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что начиная с 00 часов 20 минут в регионе не прозвучало ни одного выстрела.

"До этого времени незаконные вооруженные формирования 10 раз прибегали к провокациям и открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения, в том числе, и артиллерию", - отмечается в сообщении.

Из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и гранатометов боевики пять раз обстреляли населенный пункт Пески, расположенный вблизи Донецка.

"Обстрелам из стрелкового оружия подверглись наши военные на блокпосту возле населенного пункта Новотошковское, а минометному обстрелу - позиции в окрестностях Орлово-Ивановки", - добавили в штабе АТО.

Между тем в полночь в течение часа незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских военных, применяя артиллерийские системы. В частности, террористы вели артиллерийский огонь вблизи населенных пунктов Редкодуб и Малоорловка.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию на линии разграничения и проводят плановые мероприятия по восстановлению боеспособности", - резюмировали в пресс-центре.

Напомним, 4 января, начиная с шести часов утра незаконные вооруженные формирования осуществили 22 обстрела позиций украинских военных.