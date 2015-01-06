Россияне провоцируют силы АТО: перебросили танки под аэропорт, потревожили "киборгов" в Пескам

Пользуясь временным режимом "тишины" в зоне АТО на Донбассе, местные боевики и российские военные перебрасывают дополнительные силы, в том числе и танки, в район донецкого аэропорта.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в Куйбышевском районе Донецка и в районе Путиловской развязки (менее, чем в 2 км к востоку от аэропорта) зафиксировано появление танков боевиков и российских войск. Танковые подразделения противника использовались в течении суток в районе н.п.Пески, которые заняты силами АТО, прикрывающими фланг донецкого аэропорта.

Россияне пытались спровоцировать полномасштабные боестолкновения, ведя прицельный огонь по позициям украинских войск, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в течение 5 января боевики целый день провоцировали силы АТО на открытие огня.

Больше о ситуации в районе донецкого аэропорта и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".