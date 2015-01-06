Россияне провоцируют силы АТО: перебросили танки под аэропорт, потревожили "киборгов" в Пескам

В районе Путиловской развязки зафиксировано появление танков РФ.
Пользуясь временным режимом "тишины" в зоне АТО на Донбассе, местные боевики и российские военные перебрасывают дополнительные силы, в том числе и танки, в район донецкого аэропорта.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в Куйбышевском районе Донецка и в районе Путиловской развязки (менее, чем в 2 км к востоку от аэропорта) зафиксировано появление танков боевиков и российских войск. Танковые подразделения противника использовались в течении суток в районе н.п.Пески, которые заняты силами АТО, прикрывающими фланг донецкого аэропорта.
Россияне пытались спровоцировать полномасштабные боестолкновения, ведя прицельный огонь по позициям украинских войск, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, в течение 5 января боевики целый день провоцировали силы АТО на открытие огня.
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