Боевики стягивают к Бахмутке минометы, пушки и кочующий "Град": корректировщики - на переднем крае

Пользуясь временным режимом "тишины" в зоне АТО на Донбассе, местные боевики и российские военные перебрасывают дополнительные силы к стратегический важной трассе Бахмутка, которая связывает Северодонецк и Лисичанск с Луганском.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, противник продолжает перегруппировку в районе Бахмутской трассы. Основная масса техники и вооружения оттянута в глубину боевых порядков. На "переднем крае" в основном остаются наблюдатели и корректировщики огня.

Отмечается наличие в данном районе как минимум 3-х миномётных батарей и 2-х батарей ствольной артиллерии. Периодически появляется "кочующая" батарея РСЗО, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что россияне провоцируют силы АТО: перебросили танки под донецкий аэропорт и били по Пескам.

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