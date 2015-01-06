Боевики стягивают к Бахмутке минометы, пушки и кочующий "Град": корректировщики - на переднем крае

Основная масса техники и вооружения оттянута в глубину боевых порядков, говорит Тымчук.
Пользуясь временным режимом "тишины" в зоне АТО на Донбассе, местные боевики и российские военные перебрасывают дополнительные силы к стратегический важной трассе Бахмутка, которая связывает Северодонецк и Лисичанск с Луганском.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, противник продолжает перегруппировку в районе Бахмутской трассы. Основная масса техники и вооружения оттянута в глубину боевых порядков. На "переднем крае" в основном остаются наблюдатели и корректировщики огня.
Отмечается наличие в данном районе как минимум 3-х миномётных батарей и 2-х батарей ствольной артиллерии. Периодически появляется "кочующая" батарея РСЗО, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, что россияне провоцируют силы АТО: перебросили танки под донецкий аэропорт и били по Пескам.
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