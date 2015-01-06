Боевики снова готовятся к войне: ведут разведку под Донецком и Мариуполем

Под Мариуполем и Донецком боевики ведут активную разведку, используя беспилотники и спецподразделения.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В районе Мариуполя и южнее Донецка противник продолжает активно использовать "беспилотники" (БПЛА), также активно проводя наземную разведку", - сообщил он.

Кроме того, была зафиксирована работа российской станции радиоэлектронной борьбы.

"Севернее Старобешево зафиксирована работа российской станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помехи данной станции РЭБ направлены на рабочие частоты украинских войск", - резюмировал эксперт.

Больше о ситуации на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".