У Порошенко ответили на истерику о выдаче Кремлю "киборга"-россиянина

7 января 2015, 07:00

Советник Порошенко рассказал о ситуации вокруг предоставления гражданства россиянину Илье Богданову.

Илья Богданов на фоне донецкого аэропорта

Россиянин Илья Богданов, который ушел из ФСБ и отправился воевать против бывших сотрудников за независимость Украины, заявил, что ему было отказано в украинском гражданстве.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Только что узнал, что Администрация Президента Порошенко отменила свое предыдущее решение и гражданство мне не дают. А в Киев меня вызывают для возможной экстрадиции к х**лу. Вот такой новогодний сюрприз. Выехать с фронта мне некуда, так что у меня есть всего пару вариантов с одним правда финалом. Живым не возьмете", - написал он 5 января.

Это сообщение вызвало настоящий "пожар" в соцсетях и было подхвачено некоторыми СМИ.

Сегодня, 6 января, советник главы государства, известный волонтер Юрий Бирюков-"Феникс" на своей странице рассказал о состоянии дел с гражданством Богданова.

"Свободу Илье Богданову! Гражданство Илье Богданову! Илья Богданов не сдастся без боя! ... и так далее.

Итак...

1) Илья Богданов, кто бы он ни был, хочет получить гражданство Украины.

2) Илья Богданов должен заполнить немного анкет, сдать пакет в Государственную миграционную службу и пройти процедуру проверки.

3) После всех проверок документы Ильи Богданова должны попасть в Администрацию Президента Украины.

4) В соответствующем Департаменте или Управлении документы должны рассмотреть.

5) По факту рассмотрения и принятия положительного решения фамилия Ильи Богданова должна появится в Указе Президента Украины.

Это все – сухая технология.

По состоянию "на сейчас" Илья Богданов на втором пункте. Его документы НЕ поданы в АП и, что логично, АП не меняла никакого решения по нему – не было никакого решения! Сложно отменить решение, которого не было – не находите?

По его случаю – есть ходатайство контрразведки СБУ о принятии ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО решения по Богданову. Что не отменяет необходимость оформления бумаг.

И насколько мы смогли разобраться с начальником соответствующего управления Администрации Президента – его вызвали (если вызывали, этого мы как бы не знаем) для оформления соответствующих документов. А не для выдачи/отдачи/расстрела/пленения.

Илья Богданов, выйди на связь! Поможем, никто не против", - написал Бирюков (сообщение передано в авторской редакции).

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киборг Бирюков гражданство Богданов
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