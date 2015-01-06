В противостоянии на Донбассе погибли более 4700 человек - ООН

В результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года погибло более 4,7 тысяч человек, еще свыше 10 тысяч были ранены.

Об этом говорится в сообщении ООН от 5 января 2015 года, передает УНИАН.

"По оценкам ООН, в результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года погибли свыше 4,7 тысяч человек, более 10 тысяч получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, число беженцев, выехавших из зоны конфликта в другие регионы Украины, превысило 610 тысяч человек, еще 594 тысяч бежали в соседние страны, в основном – в Россию.

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