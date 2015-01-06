Коалиция в ожидании чуда. Рождественского

Обещание Юрия Луценко провести во время рождественских праздников заседание совета коалиции позволяет предположить, что парламентскому большинству будет совсем не лишним чудо. Пусть иррациональное, но необходимое коалиции "Европейская Украина" для продолжения функционирования.

Принятие Государственного бюджета на 2015 год не снизило остроту напряжения внутри коалиции. Честно говоря, трудно представить, чтобы после всех перипетий утверждения главного финансового документа страны правительство позволило себе щедрой рукой раздавать преференции приближенным, хотя в Украине бывали и не такие чудеса. Вот только финансовые ресурсы далеко не безграничны, и "заначки" Кабинета министров куда вероятнее придется использовать для экстренного латания бюджетных дыр.

Но вернемся к проблемам коалиции. Больше всего их сконцентрировано во фракции Блока Петра Порошенко, напоминающую сборную солянку, в которую вкинули пару ложек винегрета. Даже старожилы Верховной Рады не могут припомнить, чтобы представители большинства блокировали парламентскую трибуну, а в VIII созыве это случается сплошь да рядом. Хотя фракция по определению является пропрезидентской, у ряда ее депутатов видение себя в политике несколько отлично от взглядов Петра Алексеевича и Юрия Витальевича, и это становится все более очевидным. На начальном этапе эксперимент с призывом в ряды депутатов группы гражданских активистов приходится признать не самым эффективным, хотя всех нео-депутатов стричь под одну гребенку тоже не стоит. БПП, похоже, не занимается партийным строительством, а предпочитает оставаться конгломератом, в котором у многих теневых игроков есть свой сегмент влияния. Одно непонятно – какой в этом интерес у главы государства?

Переход на работу в президентскую администрацию известных "ударников" Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко свидетельствует, что партия Виталия Кличко ищет новую команду политических менеджеров для самостоятельного участия в местных выборах, о котором было заявлено на партийном форуме. Жаль, что серьезность этих намерений в значительной мере нивелирует утверждение в интервью австрийской Die Presse Виталия Кличко, заверившего, что он отказался от поста вице-президента ради продолжения работы на посту столичного мэра. Жаль, если перспективного политика продолжают держать в теплой ванне его персональной непогрешимости. Во фракции БПП немало представителей УДАРа, но далеко не факт, что эта политическая сила продолжает отдавать предпочтение боксу.

"Народный фронт" прогнозируемо потерял лидера фракции, и сегодня может столкнуться с проблемой поиска адекватной замены Александру Турчинову. "Кровавый пастор" пока не сложил официально депутатские полномочия, но найти ему замену для главной премьерской опоры в парламенте необходимо. При этом следует учитывать, что новому главному "фронтовику" достанется непростое хозяйство, в котором немало людей зажиточных и амбициозных. Параллельно "Народному фронту" волей-неволей придется быть в постоянном диалоге с президентскими соратниками и быть готовым к возможному усыханию коалиции.

В процессе создания "Европейской Украины" было очевидно, что главная ставка делается на численность объединения, позволяющую обеспечить формат конституционного большинства. При этом ни полные списки членов коалиции, ни протоколы с подписями обнародованы не были. Да и голосования парламентариев VIII созыва не позволяют говорить о монолитном коалиционном единстве. Хотя резерв голосов для принятия решений есть в группах "Экономическое развитие" и "Воля народа" и во внефракционном "болоте", кооптировать тамошних депутатов в ряды коалиции не собираются. Как и – что намного хуже – выступать с единой позицией по важнейшим вопросам.

Три миноритарные фракции коалиции ставят перед собой различные задачи, и далеко не всегда они направлены на превращение парламентского большинства в бесперебойно работающий механизм. "Самопоміч", кроме коллективного прохождения курса молодого нардепа и демонстрации собственной кристальной преданности идеалам парламентаризма, не забывает работать на рейтинг Андрея Садового – политика с большими амбициями, пока ограниченными Львовом. Олег Ляшко ценит неформальное взаимопонимание с Петром Порошенко, нашедшее очевидное подтверждение во время голосования за бюджет-2015. Фракция "Батьківщина" продолжает быть "слабым звеном" коалиции, и не стоит исключать ее вытеснения из рядов коалиции. Юлии Тимошенко заметно некомфортно в составе "Европейской Украины", но при этом она не спешит вносить разнообразие в состав оппозиции. Юлия Владимировна слишком опытна, чтобы добровольно принять на себя роль раскольницы в невыгодной политической позиции.

У парламентской коалиции есть совсем немного времени на эффективную работу над ошибками. Для начала ее "кнутам" и "конвертам" необходимо понять, что общество изменилось куда сильнее, чем они себе представляют. Для нормальной работы членам коалиции целесообразно принять своеобразную законотворческую программу минимум, направленную на повышение парламентского авторитета. Жаль, что подобное перемирие продлится не дольше, чем до утверждения правил проведения местных выборов, которые в тренде децентрализации представляют повышенный интерес для ведущих политических игроков.

Евгений Магда