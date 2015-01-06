Российский политолог назвал три ключевых поражения Путина в Украине

Российский политолог и публицист, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский назвал основные поражения президента РФ Владимира Путина, которые он понес в Украине.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, пишет Укринформ.

"Путин понес много серьезных поражений в своей попытке задушить, расчленить Украину, прежде всего в попытке остановить ее продвижение по европейскому вектору развития, и из этой ловушки, в которую он сам себя загнал, он не вылезет, он потеряет власть...", - отметил эксперт.

"…и когда он потеряет ее, станет понятно, что его ошибкой, катастрофой была, прежде всего, политика относительно Украины", - добавил Пионтковский.

Однако, по его мнению, фундаментальными поражениями Путина являются крах плана "Новороссии", неудача с остановкой развития Украины по европейскому вектору, а также невозможность продолжения военного давления на страну из-за сопротивления украинской армии и западных санкций.

"Идея военного противостояния с Украиной не популярна в российском обществе", - считает российский политолог. Также он сообщил, что эти поражения заставили российского лидера менять тактику относительно Украины.

"Вдруг он стал горячим сторонником территориальной целостности Украины, но, разумеется, без Крыма, потому что эта Лугандония ему и даром не нужна", - сказал Пионтковский, добавив, что Путин хочет втолкнуть этот "гнойник" обратно в нашу страну.

Напомним, ранее российский политолог и публицист Станислав Белковский заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет дотянуть до весны, когда в Европе будут решать вопрос о продлении санкций против России, захватившей украинский Крым и начавшей агрессию на Донбассе.