Боевики никак не угомонятся: атакуют силовиков, засылают снайперов

Во вторник, 6 января, в зоне АТО на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, применяя стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что информация приведена по состоянию на 18:00, а атаки террористы начали осуществлять с 7:30 утра.

"Из стрелкового оружия боевики обстреляли наших военных вблизи населенных пунктов Пески, Шумы, Ленинское и Чернухино, из гранатометов - Старогнатовку и Гранитное", - отметили в штабе АТО.

Обратим внимание, что чаще всего сегодня террористы вели огонь из минометов.

"Они 10 раз обстреляли населенные пункты Славное, Шумы, Редкодуб, Дебальцево, донецкий аэропорт, окрестности Никишино и дважды - Ленинское", - добавили в пресс-центре.

"Из артиллерийских систем незаконные вооруженные формирования вели огонь в районе Богдановки. Вблизи Никишино "работал" вражеский снайпер", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в подконтрольном силовикам поселке Пески (находится под оккупированным Донецком) был ранен командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин.