С Украиной нужно мириться, пока есть Порошенко, другие президенты Путину руки не подадут - эксперт

Президент Петр Порошенко – последний глава украинского государства, который готов помириться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Обозревателю".

"Путину надо спешить, потому что следующий президент Украины после Порошенко уже не подаст ему руки", - заявил политолог.

Как объяснил эксперт, "только Порошенко в силу своей экономической психологии бизнесмена всегда посчитает, что выгоднее пожать руку Путину и открыть еще четыре конфетные фабрики в Липецке. Все остальные президенты будут чистыми политиками – они категорически не захотят иметь дело с Путиным".

"Поэтому Путину надо спешить мириться с Украиной – пока есть Порошенко", - предупредил эксперт.

Кроме того Небоженко заметил, что РФ – слабая страна с бездарным руководством и спрогнозировал, что умирающая Россия будет просить у украинцев прощения.

Напомним, что ранее эксперт заявил, что санкции Запада, введенные против РФ после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, сильно унижают Путина и российскую элиту.