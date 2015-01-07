На Луганщине "грызутся" боевики и "казаки": не могут поделить территории

На оккупированных территориях Луганской области усиливаются конфликты между "казаками" и боевиками так называемой ЛНР.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что бандиты самопровозглашенной "республики" действую при поддержке военнослужащих ВС РФ.

"Боевики ЛНР пытаются взять под контроль населенные пункты, в которых дислоцируются отряды "казаков"", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики снова прибегали к провокационным обстрелам позиций силовиков, нарушая "режим тишины".