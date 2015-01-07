Боевики устроили перестрелку с силами АТО и понесли потери

В среду утром, 7 января, возле населенного пункта Крымское произошел бой между силовиками и террористами, противник понес потери.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 9:00 утра.

По данным штаба АТО, перестрелка длилась более часа, в ее результате террористы понесли потери.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Староласпа Донецкой области произошел бой между украинскими военными и террористами-диверсантами, противник понес потери.