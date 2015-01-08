Под Дебальцево россияне гонят бронемашины и маскируются "под ополчение"

В зоне АТО на Донбассе продолжается рост напряжённости. Террористы наращивают боевую активность на участке Докучаевск – Тельманово (в первую очередь в виде разведывательно-диверсионной деятельности).

Об этом пишет нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

Также, по данным эксперта, на этом участке "уплотняются боевые порядки российских войск и террористов, в первую линию выдвигаются мощные огневые средства (артиллерия и бронетехника), во вторых эшелонах создаются тактические резервы в виде замаскированных "под ополчение" подразделений российских ВС, разворачивается полномасштабная система снабжения и обеспечения".

Между тем, "в районе Чернухино (Дебальцевский плацдарм) подразделения российских войск ведут обстрелы из тяжёлого пехотного вооружения передовых позиций украинских войск.

Отмечается усиление данных подразделений противника бронетехникой (за последние 2-е суток отмечено прибытие до 10 боевых бронированных машин). Подразделения боевиков, действующие в данном районе, обеспечивает сводная артиллерийская группа (до 20 орудий ствольной артиллерии, в основном 122-мм гаубицы Д-30, а также 6 единиц РСЗО БМ-21 "Град"). Отмечается работа корректировщиков и артиллерийских разведчиков", - пишет Тымчук.

Ранее Тымчук сообщал, что боевики и российские войска продолжают перегруппировку своих сил, основная масса которых сосредоточена на нескольких направлениях - приморском (по оси Новоазовск –Мариуполь), южнее Донецка (Докучаевск – Тельманово) и в полосе Алчевск-Стаханов (включая подразделения, блокирующие Дебальцевский плацдарм с юга и востока).