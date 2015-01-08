На Луганщине Нацгвардия отразила нападение боевиков на блокпост, карта зоны АТО

В районе с. Крымское Новойдарского района боевики совершили попытку нападения на блокпост Национальной гвардии Украины.

Такие данные обнародовал сегодня на брифинге спикер Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.

По его данным, нападение боевиков было отражено бойцами Национальной гвардии.

Кроме того, по информации Лысенко, члены НЗФ на Донбассе прибегали к провокационным обстрелам позиций украинских военных на Донецком и Луганском направлениях.

В частности, кроме стрелкового оружия и минометов, террористы использовали против сил АТО установки "Град", а также вели огонь из более мощных реактивных систем залпового огня – РСЗО 9П140 "Ураган", добавил Лысенко.

Он также подчеркнул, что согласно оперативной информации, зафиксирована дальнейшая переброска подразделений военнослужащих ВС РФ и военной техники в Украину. Наиболее активное накопление пророссийских военных формирований фиксируется на территории Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из "Градов" поливали позиции силовиков.

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