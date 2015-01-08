Джемилев не исключает причастность Москвы к убийству журналистов в Париже

Народный депутат, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, Мустафа Джемилев не исключает причастность России к теракту в редакции парижского журнала Charlie Hebdo.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии depo.ua.

"Пока что твердой уверенности в том, чья рука стоит за событиями в Париже - нет. Я сейчас нахожусь в Стамбуле и как раз общаюсь по этому поводу. Не исключается участие ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта - ред), но направляющая рука может быть из России", - отметил он.

"ИГИЛ - это не совсем самостоятельная сила. Эта трагедия может быть использована в антиисламском направлении и собственно на это было и рассчитано. О том, что там может быть русская рука, пока что конкретных данных нет. Но многие аналитики сходятся во мнении, что Москва заинтересована в том, чтобы перенаправить внешнеполитическую деятельность Франции с действий, направленных против агрессии со стороны России в отношении Украины, на антиисламское направление, а также, возможно, на раскол Евросоюза", - подчеркнул Мустафа Джемилев.

Как известно, утром, 7 января, трое неизвестных напали на офис издания Charlie Hebdoу в центре Парижа.

Президент Франции Франсуа Олланд лично побывал на месте происшествия и назвал нападение на редакцию террористическим актом.

Также стало известно, что по делу о теракте в редакции парижского журнала "задержаны несколько человек".