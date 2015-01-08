Боевики Луганска вслед за "Бэтменом" готовят ликвидацию еще одного главаря - соцсети

Боевики ЛНР заявили о гарантиях личной неприкосновенности руководителям крупных заводов Луганска, которые покинули город из-за военных действий.

Об этом со ссылкой на источники организации "Права Справа" заявил активист Дмитрий Снегирев в своем Facebook.

"Права Справа" получила информацию, что руководителям крупных предприятий Луганска ... дали гарантии личной безопасности, и требуют от них вернуться в город, чтобы возобновить производство, создать рабочие места и тем самым избежать социальной напряженности в ЛНР", - сообщил он.

Также активист добавил, что, по данным источника, приближенного к "правительству" ЛНР, в ближайшее время в город планирует вернуться директор Луганского литейно-механического завода Николай Кравцов.

Ранее местные СМИ сообщали, что боевики решили пустить завод на металлолом.

"Правительство" ЛНР якобы утилизировало это предприятие, чтобы получить от продажи металлолома деньги и пустить их на выплаты пенсий.

"Со ссылкой на очевидцев сообщалось, что боевики из батальона "Леший" сменили на заводе руководителя", - добавил он.

Также Снегирев отметил, что на этой неделе Кравцов имел телефонный разговор с новым директором и в ультимативной форме потребовал от него покинуть территорию завода.

"Исходя из того, что жертва произвола "Лешего" намерена вернуться в город, получив гарантии личной неприкосновенности, и поскольку после ликвидации "Бэтмена" террористы называли "Лешого" одной из следующих "мишеней" для людей главаря МГБ ЛНР Пасечника, с которым Кравцов, еще во времена Украины поддерживал тесные отношения, можно сделать вывод, что судьба этого одиозного командира также решена", - добавил активист.

По его словам, "во времена Украины полковник СБУ Пасечник, нынешний главарь МГБ ЛНР, используя свое служебное положение, отвечал за прикрытие по линии правоохранительных органов литейно-механического завода.

"Фактически "Леший" сделал то, что делать, даже при наличии вооруженной банды, не стоило. Он перекрыл финансовый поток и нарушил схему, которая работала годами и приносила неплохие денежные дивиденды продолжателям дела железного Феликса", - отметил Снегирев.

Активист также посоветовал "Лешему" взять пример с его заместителя, который накануне Нового года вышел к украинским блокпостам в районе Бахмутской трассы.

"Иначе у него есть шанс, как и у "Бэтмена", побывать на собственных похоронах", - добавил он.

Напомним, ранее в соцсети появилась информация о том, что боевики отряда "Бэтмен", которые предали своего командира ради спасения собственных жизней, были расстреляны у Красного Луча.