Боевики снова активизировались: за ночь 34 раза обстреляли украинских военных

За минувшую ночь ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно усложнилась. За сутки боевики 50 раз обстреляли позиции наших военных. Только ночью силовиков обстреляли 34 раза.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, незаконные вооруженные формирования, нарушая режим прекращения огня, значительно увеличили количество обстрелов по позициям сил АТО из тяжелого вооружения - минометов, артиллерии в том числе с реактивных систем залпового огня "Град". За ночь боевики 34 раза обстреляли наших военных.

Наибольшая активность террористов наблюдалась на донецком направлении, хотя вооруженные провокации зафиксировано и на других направлениях.

Из минометов боевики дважды вели огонь по донецкому аэропорту, населенных пунктах Веселое, Тоненькое, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Гнутово, Новотошковское, дважды по Красногоровке и трижды по Пескам. Из стрелкового оружия террористы обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Никишино, Кряковка и Редкодуб.

В течение ночи боевики 9 раз вели огонь из артиллерии, а еще 5 из БМ-21 "Град". Из артиллерийских систем незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты Большая Анадоль, Каменка, Октябрьское, дважды Тоненькое и четыре раза Гнутово, а из "Градов" - Павлополь, Райгородку, Октябрьское и дважды Крымское.

Также 8 раз зафиксирован пролет беспилотных летательных аппаратов в небе над Денежниково, Щербак, Пантелеймоновкой, Счастье, Чмировкой, Краматорском и дважды Глинкой.

"Похоже, что очередной гумконвой привез на Донбасс не продукты питания", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, ранее заместитель комбата ОУН Борис Гумен заявил, что в поселке Пески, расположенном возле донецкого аэропорта, идет бой - террористы обстреливают защитников из минометов, стрелкового оружия и бронетранспортера.