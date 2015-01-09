В район Счастья и Станицы Луганской боевики пригнали 12 танков и подтягивают артиллерию

На Луганщине к населенным пунктам Счастье и Станица Луганская террористы и российские военные подтягивают миномёты и ствольную артиллерию (до 2-х сводных батарей).

Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Прибывшие ранее в данный район танки (порядка 12 единиц, из них как минимум 2 на данный момент небоеспособны) отведены вглубь позиций боевиков для технического обслуживания. Одновременно в районе пос. Металлист разворачивается единый пункт управления артиллерийским огнём в данном секторе", - пишет эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что севернее Стаханова Луганской области боевики усиленно рассредоточивают боевую технику, пытаясь скрыть её накопление.

Эксперт отмечает, что замечено как минимум 3 новых огневых позиции артиллерии террористов и российских войск.

Также в штабе АТО отмечали, что за минувшую ночь ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно усложнилась. За ночь боевики 34 раза обстреляли наших военных.

Наибольшая активность террористов наблюдалась на донецком направлении, хотя вооруженные провокации зафиксировано и на других направлениях.