На Донбассе российские инструкторы проводят для боевиков ускоренные мастер-классы

В Макеевке, Алчевске и Красном Луче организованы курсы ускоренной подготовки "специалистов" для ряда формирований местных боевиков.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Осуществляется подготовка артиллерийских корректировщиков и разведчиков. В качестве инструкторов выступают российские военнослужащие", - пишет Тымчук.

По его информации, по настоянию российских специалистов, в рядах боевиков непосредственно в местах предназначения организованы "ремонт и обслуживание" вооружения и военной техники, которые эксплуатируются в течении длительного времени. Организованы соответствующие "ремонтные бригады".

"Поставка запасных частей, расходных материалов происходит под видом "гуманитарных конвоев" из России.

В н.п.Снежное, Макеевка, Красный Луч и Перевальск организованы передовые базы снабжения и ремонта, в основном на мощностях местных промышленных предприятий и специализированных ремонтных мощностях", - сообщает Тымчук.

Ранее Тымчук сообщал, что севернее Стаханова Луганской области боевики усиленно рассредоточивают боевую технику, пытаясь скрыть её накопление.

Эксперт отмечает, что замечено как минимум 3 новых огневых позиции артиллерии террористов и российских войск.

Также в штабе АТО отмечали, что за минувшую ночь ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно усложнилась. За ночь боевики 34 раза обстреляли наших военных.

Наибольшая активность террористов наблюдалась на донецком направлении, хотя вооруженные провокации зафиксировано и на других направлениях.