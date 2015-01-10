Генсек ООН о конфликте в Украине: реанимировал признаки "холодной войны"

Генсек ООН Пан Ги Мун прокомментировал конфликте в Украине, заявив, что он реанимировал призраки "холодной войны".

Об этом он сообщил на брифинге в Генеральной Ассамблее ООН, пишет УНИАН.

"Конфликт в Украине обернулся гибелью более четырех тысяч человек, ухудшением ситуации с безопасностью и стабильностью в Европе и реанимировал призраки "холодной войны"", - отметил Пан Ги Мун.

Говоря об обеспечении мира и безопасности на планете, генсек призвал добиваться прекращения конфликтов в Украине, Сирии, Судане, Демократической республике Конго и в других районах, а также не допустить ухудшения отношений между палестинцами и израильтянами.

Напомним, ранее нардеп от партии "Самопоміч" Семен Семенченко прокомментировал конфликт на Донбассе и заявил, что мир в Украине возможен.