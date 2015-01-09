Подробности боя в Станице: боевики напали из засады, 2 гвардейца погибли, 7 ранены

Тела погибших захвачены противником.
Российские наемники атаковали патруль батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого в районе Станицы Луганская. В результате нападения 2 украинских воина погибли, 7 получили ранения.
Об этом со ссылкой на волонтера-спасателя Armen Nikogosyan, сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Как сообщил волонтер, сегодня группа украинских воинов осуществляла патрулирование разграничительной линии, установленной в ходе "перемирия" согласно Минским договоренностям в районе Станицы Луганская.
"В 11.00 группа подверглась нападению противника из засады. В результате нападения 2 украинских воина погибли, 7 получили ранения. Тела погибших захвачены противником. Чтобы выбить противника из нашей зоны ответственности, нужна артиллерия и бронетехника. Россия в очередной раз нарушила Минские договоренности", - пишет журналист.
По информации главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, после обеда, 9 января, террористы открыли огонь по Станице Луганской из артиллерии и минометов.
По его словам, стреляли с берега Северского Донца, контролируемого террористами ЛНР. Несколько снарядов серьезно повредили в центре поселка детскую спортивную школу, которая недавно была восстановлена после предыдущих обстрелов.
"Ближние бои в Станицы с использованием автоматического оружия и минометов продолжаются и в эти минуты (по состоянию на 14.30). Информация о погибших и раненых выясняется", - отметил Москаль.
Ранне СМИ сообщали, чтов Станице Луганской идет ожесточенный бой на старом мосту. Используются гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Перестрелка очень интенсивная.
Как сообщал военный эксперт, нардеп Дмитрий Тымчук в район Счастья и Станицы Луганской боевики подтянули 12 танков и тяжелую артиллерию.
Напомним, губернатор Луганщины Геннадий Москаль зявлял, что 8 января усилилась интенсивность обстрелов боевиков по населенным пунктам Крымское, Счастье и Станица Луганская.