Военный эксперт: минские договоренности - фейк, боевики создают "армию Новороссии"

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук прокомментировал вторжение на Донбасс очередного "гуманитарного конвоя" России и минские договоренности.

Об этом пишет Новое Время.

"Как минимум запасные части для бронетехники были доставлены, поскольку мы наблюдали, что часть из этих грузов как раз были отправлены на ремонтные базы, которые расположены в Алчевске, Красном луче и Снежном. Это то, что мы зафиксировали", - заявил он.

"Мы давали в свое время целый график, демонстрирующий зависимость интенсивности обстрелов со стороны боевиков и завоза вот этих "гуманитарных" грузов. В общем-то без исключений фактически, всегда после завоза грузов очередного "гумконвоя" резко возрастает количество обстрелов", - рассказал эксперт.

По его данным, после вторжения последнего, количество обстрелов подскочило, как минимум, в два раза.

В то же время Тымчук отметил, что причина последней активности боевиков и участившихся атак связана с тем, что на Донбассе идет попытка создать из боевиков полномасштабные военные структуры с четкой управленческой вертикалью.

"Все эти (минские - ред.) договоренности - это фейк, иллюзии и просто тупой развод Киева для того, чтобы сдержать как-то активность украинских войск. В это время идет формирование полномасштабных структур военного управления на Донбассе", - подчеркнул он.

"На данный момент я не считаю, что они (боевики - ред.) способны проводить какие-то широкомасштабные наступательные действия, но мы видим подготовку к этому - формирование "армии Новороссии", - добавил военный эксперт.

"… даже в рамках ДНР и ЛНР таких псевдоармий, которые подчинялись бы единому руководству, имели единые каналы снабжения, пополнения боеприпасами, топливом и так далее. И этот процесс идет ускоренными методами", - сказал Тымчук.

Напомним, ранее генсек ООН Пан Ги Мун прокомментировал конфликте в Украине, заявив, что он реанимировал призраки "холодной войны".