Боевики продолжают нарушать "тишину" на Донбассе: 14 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне антитеррористической операции на Донбассе, в том числе из тяжелого вооружения. За ночь незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Террористы обстреляли из гранатомета новый терминал донецкого аэропорта, а из вооружения танка - населенный пункт Пески вблизи него. Из зенитной установки обстреляли Марьинку, а из стрелкового оружия - блокпост на перекрестке дорог неподалеку от Горного.

Под минометные обстрелы попали окраины Майорска и Ленинского и дважды - населенный пункт Кряковка. Из артиллерийских систем боевики вели огонь по населенным пунктам Опытное, Орлово-Ивановка, Пески, Березовый, окрестностях Сокольников и Счастья", - говорится в сообщении.

В штабе также подчеркивают, что "наши военные на провокации не поддаются и открывают ответный огонь только в случае непосредственной угрозы их жизни".

Напомним, 9 января в штабе АТО отмечали, что целый день не стихали выстрелы в районе донецкого аэропорта, боевики из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии вели огонь по новому терминалу аэропорта.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Військове телебачення України