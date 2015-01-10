Стало известно, сколько "ополченцев" получают зарплату в России - блогер

В Интернете появились данные о том, какие суммы ежемесячно тратит Россия на оплату проекта "Новороссия" на территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Соответствующий документ выложил в своем блоге Олег Ярчук.

Документ называется "Отчет об использовании материально-технических ресурсов передаваемых ополчению Донецкой народной республики/Луганской народной республики в рамках оказания безвозмездной гуманитарной помощи за декабрь 2014 года".

Интересно, что в "ведомости" указано и количество т.н. "ополченцев", ежемесячно получающих российскую зарплату. Как оказалось, на кремлевском "пайке" сидят более 18 тысяч боевиков на Донбассе, и на их содержание в декабре было выделено 635 млн рублей, сказано в документе.

Кроме того, на оплату материально-технических ресурсов, в том числе "технических средств и расходных материалов" (вероятно имеется в виду оружие и боеприпасы), Россия только за один месяц потратила более 664 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину вторгся 11-й "гуманитарный конвой" из России.

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