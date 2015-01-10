Стрелковцы грозят главарям ДНР новой войной: враг сидит в тылу

Боевики из банды "Стрелковцы" осудили коррупцию и "отжим" в ДНР и записали соответствующее видеообращение к бывшему главарю боевиков Игорю Гиркину "Стрелку".

Видео можно посмотреть на Youtube.

"За счет наших жизней, за счет наших стремлений (вожаки) отбивают себе бизнесы, все шахты и все заводы - так я не пойму, зачем это...", - возмущается боевик с позывным "Малой".

К тому же у "стрелковцев" много вопросов по продаже угля местным жителям. "Продаете уголь... Говорите, что надо пополнять казну. Пополняйте. Почему вы с людей дерете по полной цене - опять неизвестно... При Украине такой коррупции не было. Кому война, а кому мать родная. Я не пойму... Мы не отжимали. Если все пойдет в русле отжиманий, а нас будут использовать... Мы поднимем другую войну, но уже при этой, другой власти. Получается, за что мы воевали - отжимания, коррупция, к тому и пришли. И еще больше стало", - посетовал боевик.

"Стрелковцы" отдельно подчеркнули, что выражают мнение всех наемников из Семеновки и Славянска. "Получилось, что у нас враг сидит в тылу", - подытожили они.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганске трое российских спецназовцев получили ранения в разборках с боевиками.

Видео: Новости - Новостей.