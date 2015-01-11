В зоне АТО накаляется ситуация: противник бьет по силовикам из тяжелого вооружения

В ночь на воскресенье, 11 января, в зоне АТО на Донбассе боевики 18 раз нарушили "режим тишины", обстреливая позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что ситуация в зоне спецоперации усложняется.

"Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных в основном из тяжелого вооружения, в том числе, из артиллерии и реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.

В частности, из гранатометов бандформирования обстреляли окрестности населенных пунктов Новотошковское, Чернухино, Озеряновка, Никишино и дважды - новый терминал донецкого аэропорта. Из минометов они два раза атаковали Счастье.

Обратим внимание, что под артиллерийские обстрелы попали Трехизбенка, Новомихайловка, Пески и ТЭЦ в городе Счастье.

Применяя реактивные системы залпового огня "Град", боевики дважды вели огонь по населенному пункту Крымское. Также из реактивной артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреляли Кряковку, Теплое и метеовышку донецкого аэропорта.

"Украинские военные соблюдают режим прекращения огня. Однако, в случаях угрозы их жизни, они каждый раз адекватно отвечают боевикам огневыми ударами, не причиняя вреда мирному населению", - резюмировали в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что группа злоумышленников в камуфлированной форме, маскировочных халатах белого цвета, вооруженные автоматами, похитила главу сельского совета Широкино Донецкой области Александра Глущенко и его жену.