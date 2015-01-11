Меркель рассказала Путину, как он может помочь Украине разрешить конфликт на Донбассе

В субботу, 10 января, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт в Украине.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря канцлера Штеффена Зайберта, Меркель объяснила Путину, что все стороны должны внести свой вклад в воплощение мирного плана.

"Это включает и использование Россией своего влияния на сепаратистов, чтобы достичь консенсусных решений", - отметил он.

Между тем в пресс-службе главы российского государства сообщили, что в ходе разговора Путин "акцентировал приоритетное значение соблюдения режима прекращения огня".

Также им "подчеркнута безальтернативность и насущная необходимость налаживания прямого политического диалога Киева с представителями Донбасса".

"Лидеры России и Германии подтвердили взаимный настрой и далее содействовать мирному урегулированию в Украине, в том числе с учетом реализации минских договоренностей. В этом контексте условлено наращивать совместные усилия в "нормандском формате"", - говорится на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились провести 11 января в Париже короткую встречу для дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации на Донбассе.