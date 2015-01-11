Боевики провоцируют военных, получают достойный отпор: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжают нарушать "режим тишины", прибегая к провокационным обстрелам позиций украинских военных, и получают достойный отпор.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что в течение последних суток террористы обстреливали донецкий аэропорт и опорные пункты сил АТО на линии разграничения.

Обратим внимание, что в ходе атак, кроме минометов и гранатометов, противник использовал танки и РСЗО БМ-21 "Град".

"Беспокойная обстановка сохраняется на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне спецоперации погиб один украинский военный, еще восемь бойцов - были ранены.