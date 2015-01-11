Опубликована смета расходов России на "ополчение" Донбасса - соцсети

11 января 2015, 16:32

Блогер рассказал, как спецслужбы РФ расходуют деньги на содержадине и вооружение боевиков.

Чеченские "добровольцы" на Донбассе

В Сети опубликован документ, в котором отражены государственные расходы России на содержание и вооружение "ополченцев" на Донбассе.

Копию смены выложил блогер Олег Ярчук.

Он пояснил, что получить этот документ удалось по чистой случайности, поскольку, "после централизации всех организационных и материально-технических вопросов в руках 6-й службы ФСБ РФ получение подобных сведений стало практически невозможным – слишком велик риск контакта со структурами ФСБ и слишком серьезен нынешний куратор "ополчения Новороссии" генерал-полковник Евгений Николаевич Ловырев".

При этом блогер добавил, что человек, "выставляющий уровень допуска этого документа, уже дает показания следователям – он ошибочно выставил гриф "Для служебного пользования" вместо "секретно".

"Сам документ не заслуживал бы грифа "секретно", в нем, как видите, соблюдены все правила хорошего тона российской игры "нас там нет", упомянуто, что это "гуманитарная помощь", о предназначении многих пунктов можно только догадываться, но... п. 3.2 раскрывающий общее количество находящихся на довольствии РФ "ополченцев" все изменяет", - подчеркнул Ярчук.

Он убежден, что цифру количества "ополченцев", находящихся на "довольствии" России, "нужно было закрывать, чего по халатности сделано не было".

"Гриф "для служебного пользования" позволил работать и ознакомиться с документом огромному количеству людей, среди которых мы и нашли эту информацию. Естественно, верхняя и нижняя часть документа нами скрыта во избежание идентификации источника информации", - добавил блогер.

Также дал пояснения по структуре документа:

Пункт 1: Материально-технические ресурсы не подлежащие списанию из специальных фондов.

Это то, что просто закупается

п. 1.1 полиграфическое оборудование — в основном, цветные принтеры двусторонней печати высокого качества.

п.2 Материально-технические ресурсы подлежащие списанию из специальных фондов по остаточной стоимости

Это предметы с мест хранения.

2.1 дизельные электрогенераторы

2.2 сухие пайки

2.5 это оружие и боеприпасы.

Отметьте фразу "подлежащие списанию из специальных фондов по остаточной стоимости" остаточная стоимость "Града" 10-летней древности — около 15 тысяч рублей.

Можете судить о количестве.

п.3 Сказочное царство наличных денег. Сколько их реально дошло до "ополчения" судить сложно, все они были конвертированы в доллары США".

Напомним, ранее стало известно о вторжении в Украину очередного "гумконвоя" из России.

Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

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