Опубликована смета расходов России на "ополчение" Донбасса - соцсети

Блогер рассказал, как спецслужбы РФ расходуют деньги на содержадине и вооружение боевиков.
В Сети опубликован документ, в котором отражены государственные расходы России на содержание и вооружение "ополченцев" на Донбассе.
Копию смены выложил блогер Олег Ярчук.
Он пояснил, что получить этот документ удалось по чистой случайности, поскольку, "после централизации всех организационных и материально-технических вопросов в руках 6-й службы ФСБ РФ получение подобных сведений стало практически невозможным – слишком велик риск контакта со структурами ФСБ и слишком серьезен нынешний куратор "ополчения Новороссии" генерал-полковник Евгений Николаевич Ловырев".
При этом блогер добавил, что человек, "выставляющий уровень допуска этого документа, уже дает показания следователям – он ошибочно выставил гриф "Для служебного пользования" вместо "секретно".
"Сам документ не заслуживал бы грифа "секретно", в нем, как видите, соблюдены все правила хорошего тона российской игры "нас там нет", упомянуто, что это "гуманитарная помощь", о предназначении многих пунктов можно только догадываться, но... п. 3.2 раскрывающий общее количество находящихся на довольствии РФ "ополченцев" все изменяет", - подчеркнул Ярчук.
Он убежден, что цифру количества "ополченцев", находящихся на "довольствии" России, "нужно было закрывать, чего по халатности сделано не было".
"Гриф "для служебного пользования" позволил работать и ознакомиться с документом огромному количеству людей, среди которых мы и нашли эту информацию. Естественно, верхняя и нижняя часть документа нами скрыта во избежание идентификации источника информации", - добавил блогер.
Также дал пояснения по структуре документа:
Пункт 1: Материально-технические ресурсы не подлежащие списанию из специальных фондов.
Это то, что просто закупается
п. 1.1 полиграфическое оборудование — в основном, цветные принтеры двусторонней печати высокого качества.
п.2 Материально-технические ресурсы подлежащие списанию из специальных фондов по остаточной стоимости
Это предметы с мест хранения.
2.1 дизельные электрогенераторы
2.2 сухие пайки
2.5 это оружие и боеприпасы.
Отметьте фразу "подлежащие списанию из специальных фондов по остаточной стоимости" остаточная стоимость "Града" 10-летней древности — около 15 тысяч рублей.
Можете судить о количестве.
п.3 Сказочное царство наличных денег. Сколько их реально дошло до "ополчения" судить сложно, все они были конвертированы в доллары США".
Напомним, ранее стало известно о вторжении в Украину очередного "гумконвоя" из России.
Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".