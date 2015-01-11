Глава сельсовета под Мариуполем, похищенный накануне, вернулся домой

Александр Глущенко, сельский голова поселка Широкино, под Мариуполем, вернулся домой после похищения.

Об этом сообщил его сын Евгений, передает 0629.

Вместе с главой сельсовета вернулась и его супруга.

Подробностей инцидента, а также личности похитителей и самочувствие супругов Евгений Глущенко сообщать отказался.

Как сообщал "Главред", похищение сельского головы произошло в субботу, 10 января.

Также напомним, ранее на Луганщине боевики ЛНР похитили руководителей областной пенитенциарной службы.