Глава сельсовета под Мариуполем, похищенный накануне, вернулся домой

Сельский голова Широкино вернулся домой вместе с женой.
Александр Глущенко, сельский голова поселка Широкино, под Мариуполем, вернулся домой после похищения.
Об этом сообщил его сын Евгений, передает 0629.
Вместе с главой сельсовета вернулась и его супруга.
Подробностей инцидента, а также личности похитителей и самочувствие супругов Евгений Глущенко сообщать отказался.
Как сообщал "Главред", похищение сельского головы произошло в субботу, 10 января.
Также напомним, ранее на Луганщине боевики ЛНР похитили руководителей областной пенитенциарной службы.