Порошенко о Марше единства в Париже: Украина, как никто, понимает боль Франции

Президент Украины Петр Порошенко от имени всей страны выразил соболезнования французскому народу в связи с недавними терактами.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Марш Единства сегодня объединил во Франции все цивилизованные страны мира. Украина, как никто, понимает боль Франции", - подчеркнул Порошенко.

Также он заявил: "Сегодня мы все вместе отстаиваем ценности демократии и свободы слова. Верю в то, что человечность и единство всегда победят террор".

Напомним, участие в Марше единства приняли более миллиона человек. Для участия в шествии прибыло несколько десятков мировых лидеров не только Европы, но и остального мира.