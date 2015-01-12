Переговоры в "нормандском формате" под угрозой: Путин снова ставит свои условия

Встреча в столице Казахстана Астане по урегулированию ситуации на Украине в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) может не состояться. Возможность участия президента России Владимира Путина во встрече в формате "нормандской четверки", которая запланирована на 15 января в Астане, зависит от результатов подготовительной работы на экспертном уровне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "Ведомости".

"В случае если подготовка к встрече 15 января вступит в прикладную стадию, мы сделаем соответствующее заявление по поводу участия в ней президента Путина; пока же продолжается подготовительная работа на экспертном уровне, и наши дальнейшие действия зависят от ее результатов", - сказал Песков.

Между тем, в сообщении представителя канцлера Германии Ангелы Меркель говорится, что в ходе разговора с Владимиром Путиным 10 января канцлер фактически заявила о преждевременности такого саммита, проведение которого ранее анонсировалось на 15 января. Эта встреча будет возможна лишь после того, как все стороны конфликта достигнут прогресса в выполнении минских соглашений, а "Россия использует для этого свое влияние на сепаратистов", отмечается в сообщении.

В ходе разговора в тот же день с Президентом Украины Петром Порошенко в качестве "необходимого прогресса" как условия проведения саммита стороны назвали действительное прекращение огня и утверждение линии разграничения конфликтующих сторон.

Как сообщалось, президент Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча по урегулированию ситуации на Донбассе.