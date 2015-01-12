В Украину прибыл американский миллиардер Сорос: планирует встречи в Раде

Американский миллиардер, финансист, меценат, основатель фонда "Возрождение"Джордж Сорос приехал в Киев.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

На 12 января у Сороса запланированы встречи с депутатами Верховной Рады.

Ранее визит миллиардера анонсировала в своем "Фейсбуке" нардеп от фракции "Самопомощь" Анна Гопко.

Вместе с тем в основанном Соросом международном фонде "Возрождение" не комментируют визит миллиардера в Украину, сообщили "Укринформу" в пресс-службе фонда.

"К сожалению, мы не можем никоим образом прокомментировать или ответить на этот вопрос. Возможно, у нас будет информация вечером", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы о визите Сороса.

Напомним, ранее сообщалось, что Сорос написал план спасения экономики Украины: Запад должен выделить больше денег.