На Донбассе количество боевиков превысило численность украинских военных – депутат

Количество боевиков в зоне проведения АТО на Донбассе впервые превысило количество украинских военных, сообщил на согласительном совете депутатских групп и фракции председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

Об этом передает РБК-Украина.

"За последнюю неделю значительно ухудшилась ситуация в зоне АТО. Впервые группировки террористических организаций превысили по численности наши группировки", - отметил Пашинский.

Он добавил, что в связи с этим комитет по национальной безопасности и обороны подаст на рассмотрение парламента ряд законопроектов, которые должны быть безотлагательно рассмотрены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны назвали количество российских военных на Донбассе.